Цены на нефть продолжают затяжное падение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть эталонной марки Brent продолжают затяжное падение — по итогам торгов 23 марта стоимость барреля нефти закрепилась на уровне 25,93 доллара — это почти на 5% ниже, чем в выходные. На этом фоне официальный курс доллара вырос на 2,8 рубля по сравнению с выходными и достиг отметки в 80,88 рубля. Евро на Московской бирже подорожал на 2,6 рубля — теперь его можно купить за 86,7 рубля.

Что происходит в России?

В ближайшее время, по словам экономиста Василия Колташова, из-за обрушения цен на нефть страна впадет в глобальную экономическую депрессию. Эксперт заверил, что России не стоит бояться панического обвала фондового рынка, однако стоимость ценных бумаг продолжит снижаться. В то же время падение цен на нефть оказалось выгодным для российских фермеров, которые производят пшеницу. За неделю ее средняя стоимость взлетела на тысячу рублей и достигла почти 13,3 тысячи рублей за тонну.

Большое влияние на российскую экономику продолжает оказывать коронавирус — так, в Свердловской области стали продавать в три раза больше гречки, при этом стоимость одной упаковки выросла на 30%. Повышение цен также коснется бензина — из-за низкого спроса во время карантина АЗС могут поднять цены на топливо, чтобы компенсировать убытки. Из-за временного закрытия границ этим летом Россия лишится сезонного притока рабочей силы, поэтому в стране особенно возрастет потребность в строителях, дорожниках и людях, работающих в сфере благоустройства. Также свободные вакансии появятся в сельском хозяйстве и сфере автомобильных перевозок.

Как развивается ситуация в мире?

Ущерб из-за пандемии коронавируса COVID-19 уже превысил убытки, которые страны понесли в результате мирового финансового кризиса 2008 года. Генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил, что даже самые крупные государства в ближайшие годы не смогут избежать нулевого или отрицательного роста экономики, пишет «Национальная служба новостей».

По словам экономистов, которых опросило агентство Reuters, рост мирового ВВП по итогам года может составить от минус 2 до плюс 2,7%. Однако даже в случае положительного роста экономика будет переживать острую фазу кризиса, передает телеканал 360.

Чего ждать дальше?

На фоне негативных новостей из мира экономики правительству РФ предложили законодательно признать коронавирус как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор) для предприятий малого и среднего бизнеса. По мнению Агентства стратегических инициатив, только так бизнес может получить отсрочку, если не сможет выполнить определенные обязательства.

Также в кабмине расширили список системно значимых компаний, которые могут рассчитывать на поддержку государства в условиях кризиса из-за коронавируса. В список из 600 компаний попали уральские корпорации — Русская медная компания, Челябинский трубопрокатный завод, «Уралкалий», «Уралхим» и авиакомпания Utair.

Защитить от кризиса и паники собираются и простых потребителей — в ФАС заявили, что с 23 марта будут более строго следить за изменением цен на хлебобулочные изделия, мясо, яйца, крупы, которые признаны социально значимыми продуктами.