Роспотребнадзор посоветовал не гулять с детьми в период пандемии

В период распространения коронавирусной инфекции детям следует оставаться дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В период распространения коронавирусной инфекции детям следует оставаться дома, гулять можно только на частных приусадебных участках. Также стоит исключить общение с другими взрослыми и людьми. Соответствующие рекомендации родителям дал Роспотребнадзор.

«На период ограничительных мероприятий необходимо исключить или максимально ограничить контакты детей», — советует ведомство. Кроме того, следует полностью исключить посещение общественных мест. При этом необходимо регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку не реже раза в день.

Ведомство допускает прогулки в лесу, но предупреждает, что это возможно при отсутствии рядом других людей. Родителям следует разъяснить детям, что нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам за пределами квартиры. А по возвращении домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, помыть руки и другие открытые участки кожи, а также прополоскать рот и аккуратно промыть нос.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рекомендовал россиянам не ездить на дачу в период пандемии коронавирусной инфекции, напоминает RT. А первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что в России защита детей от коронавируса реализуется организационными методами. В частности, они были переведены на дистанционное обучение, передает агентство Nation News.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, всего в России зафиксировано 1040 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 47 заболевшим, четверо скончались.