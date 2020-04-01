31 марта 2020

Города Свердловской области переводят на усиленный контроль из-за эпидемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципальных образований Свердловской области, посвященное реализации национальных проектов. Свердловская область, Верхняя Сысерть, куйвашев евгений
Губернатор Куйвашев будет давать новые вводные мэрам три раза в неделюФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Совещания с главами свердловских муниципалитетов с 1 апреля по требованию свердловского губернатора Евгения Куйвашева будут проходить три раза в неделю, сообщил источник URA.RU.

Мэры в режиме видеоконференцсвязи будут отчитываться о ситуации на подведомственной территории и получать вводные в понедельник, среду и пятницу. «На повестке дня — количество заболевших, наличие масок и средств дезинфекции; Екатеринбург отчитывается о количестве свободных мест для пациентов», — знает источник агентства.

Внедрение регулярных совещаний подтвердили URA.RU мэры двух свердловских городов. Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова не ответила на запрос URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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