Города Свердловской области переводят на усиленный контроль из-за эпидемии коронавируса

Совещания с главами свердловских муниципалитетов с 1 апреля по требованию свердловского губернатора Евгения Куйвашева будут проходить три раза в неделю, сообщил источник URA.RU.
Мэры в режиме видеоконференцсвязи будут отчитываться о ситуации на подведомственной территории и получать вводные в понедельник, среду и пятницу. «На повестке дня — количество заболевших, наличие масок и средств дезинфекции; Екатеринбург отчитывается о количестве свободных мест для пациентов», — знает источник агентства.
Внедрение регулярных совещаний подтвердили URA.RU мэры двух свердловских городов. Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова не ответила на запрос URA.RU.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «