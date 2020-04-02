Россиянам рассказали, как правильно обработать продукты из магазинов

Эксперты отмечают, если продукт герметично упакован, то его нужно промыть водой с мылом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам, как правильно обработать продукты из магазинов. Советы опубликованы в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

«Такие продукты, как овощи и фрукты, необходимо помыть. В случае, если товар упакован, то упаковку следует обработать антибактериальными салфетками», — рассказали ведомстве. Кроме того, эксперты отмечают, если продукт герметично упакован, то его нужно промыть водой с мылом.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили, многоразовую маску нужно выстирать с мылом и обработать с помощью утюга с функцией подачи пара или парогенератора. Если маска одноразовая, то после носки ее выбрасывают. Носить любую маску более трех часов специалисты не рекомендуют.

На сегодняшний день в России зафиксировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. 190 человек вылечились. 27 — скончались.