В Челябинске суд закрыл компанию, работавшую во время карантина

В Челябинске приставы опечатали салон красоты, работавший во время запрета Фото: пресс-службу УФСПП по Челябинской области

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Курчатовский райсуд приостановил на 15 суток деятельность салона красоты в Челябинске. Во время проверки Роспотребнадзора в организации делали маникюр и стригли посетителей, несмотря на запрет на работу во время карантина, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

«Суд квалифицировал работу организации по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия). В день получения исполнительного листа приставы прибыли на место. Там предприниматель оказывала услуги не только парикмахерской, но и мини-ателье. В помещении были люди вместе с хозяйкой, они что-то шили. Приставы попросили всех удалиться. Дверь опечатана. Приставы будут регулярно контролировать исполнение постановления суда», — сказали в пресс-службе УФССП.

В Челябинской области действует запрет на работу магазинов (кроме продуктовых, по продаже зоотоваров и товаров первой необходимости), а также развлекательные организации, салоны красоты и другие заведения. URA.RU составило полный список запретов. С 31 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции. Челябинцам запрещено покидать дома, кроме похода к ближайшим продуктовому магазину, аптеке, для выноса мусора или выгула домашних животных.

На утро 2 апреля в Челябинской области в Челябинской области зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом. Еще у трех жителей первые тесты дали условно-положительный результат. Они ждут окончательный диагноз из новосибирской лаборатории «Вектор».