09 июня 2020
08 июня 2020

Коронавирус в Пермском крае: последние новости 10 июня. За выход к Каме оштрафуют

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, пляж, купание запрещено
За отдых на пермских пляжах могут оштрафовать штраф Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 июня, — 181-й день с момента выявления коронавируса и 91-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России коронавирус выявлен у 485 253 человек (+8 595). В Пермском крае официально подтверждено 2 267 (+65 за сутки) случаев инфицирования.

В Прикамье за сутки излечилось больше людей, чем заболело. Всего от COVID-19 в регионе вылечилось 1311 человек, из них 70 за последние сутки (это на 5 человек больше, чем заболело за то же время). Общий суточный прирост числа заразившихся в регионе составил 3%, а коэффициент распространения инфекции составил 1,12 (норма — менее единицы, а для снятия ограничений — менее — 0,8).

Распространение инфекции в Пермском крае идет не по оптимистичному сценарию. Для благоприятного или стабильного прогноза развития COVID-событий в регионе необходимо, чтобы в крае заражалось не более 47 и 59 человек в сутки, соответственно. Сейчас же край приближается к негативному сценарию (72 и более заболевших в сутки). Также в регионе катастрофически мало свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями (41,7% при норме более 50%).

Отделение ГКБ № 4 Перми закрыли на карантин. Коронавирус выявлен у сотрудника сестринского отделения. Сейчас медработник находится на самоизоляции дома, поскольку болезнь у него протекает бессимптомно. Причины, по которым медработник заболел коронавирусной инфекцией, должно выявить эпидемиологическое расследование.

Коронавирус выявлен еще в одном муниципалитете Пермского края. COVID-19 подтвержден у жителя Кишерти. Таким образом коронавирусом заразился хотя бы один житель 43 территорий региона. Ни одного случая заболевания до сих пор не выявлено в Косе, Кочево, Горнозаводске и Гайнах.

За выход на пляж пермяков оштрафуют на сумму до 30 тысяч рублей. Официально в Перми существует пять пляжей: КамГЭС, у Коммунального моста, в Закамске, Новых Лядах и у Мотовилихинского пруда. В указе губернатора Пермского края сказано, что запрет на посещение распространяется не только на спортивные плоскостные сооружения, но и на пляжи. Поэтому там дежурят сотрудники полиции, которые могут привлечь нарушителей действующего режима к административной ответственности. Также для посещений закрыта пермская набережная.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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