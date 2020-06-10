В Пермском крае подорожает коммуналка

Тарифы на коммуналку повысятся с 1 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для жителей Пермского края с 1 июля вырастут тарифы на коммуналку. Об изменении стоимости тарифов URA.RU сообщили в министерстве тарифного регулирования и энергетики региона (минтарифов).

Так, оплата за тепло для жителей Перми увеличится на 3,7% — с 1 952,8 до 2 025,8 рубля за одну гигакалорию. При этом сразу на 5% увеличится тариф на тепло для жителей микрорайона Заостровка в Перми, где услуги теплоснабжения оказывает ТЭЦ-9. Плата за тепло в месяц для них составит 1 322,3 рубля за гигакалорию (сейчас — 1 259,3 руб/гкал).

Тариф на горячую воду вырастет на 3% (с 1 июля — 167,2 рублей за кубометр) для жителей Перми и на 4,5% — для жителей Краснокамска (с 1 июля — 150,1 рублей за кубометр). Стоимость холодной воды для населения останется прежней, но на 7% в Перми повысится тариф на водоотведение. С 1 июля пермяки будут платить 24,8 рубля за один кубометр использованной воды. Для жителей Лысьвы эта же услуга подорожает на 9%. Расход одного кубометра холодной воды обойдется им в 12,3 рубля.

Электроэнергия подорожает почти на 3% — до 4,3 рублей за один киловатт для горожан, проживающих в домах с газом и на 4,7% — до 3,1 рубля за киловатт — для пермяков, проживающих в домах с электроплитами.

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за коронавируса пермяки перестали платить за коммуналку. Ресурсоснабжающие организации предупредили, что это грозит авариями на сетях.