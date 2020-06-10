Мэрия попросила депутатов начать агитировать за поправки в Конституцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Администрация Екатеринбурга обратилась к депутатам-одномандатникам с просьбой запустить агитацию за поправки в Конституцию РФ в своих округах. Как рассказали URA.RU источники в городской администрации и думе, соответствующая просьба прозвучала на одной из закрытых встреч в «сером доме». Часть народных избранников проигнорирует обращение.

«Депутатов попросили задействовать электоральные сетки в своих округах: например, подключить своих активистов к поквартирным обходам, устраивать встречи с горожанами», — объяснил собеседник агентства. По данным URA.RU, часть депутатов с некоторыми оговорками согласилась приступить к агитации. Речь идет о стабильно лояльной мэру Александру Высокинскому группе из пяти депутатов и фракции, связанной с ГК «Ренова».

Другая часть депутатов (среди которых спикер думы Игорь Володин и близкие к нему депутаты) в кулуарах заявляет о несогласии активизировать ресурс без финансовой поддержки со стороны администрации. При этом чиновники сетуют на нехватку средств. Третья группа народных избранников, по словам источника, согласилась на агитацию, но будет призывать к участию в голосованию «лишь для галочки». На момент публикации получить комментарий спикера Игоря Володина не удалось.

Другой источник URA.RU в мэрии намекает: «Депутаты, которые отказываются нам помогать сейчас, в 2023 году, когда будут новые выборы, придут к нам с просьбой помочь административным ресурсом, желая переизбраться. Ответ в таком случае будет очевиден».

Как писало URA.RU, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию намечено на 1 июля. Ранее городским властям поставили задачу привести на избирательные участки не менее 60% избирателей (примерно 600 тысяч человек). Однако впоследствии, как известно URA.RU, эта установка была скорректирована: успешной будет признана явка в 40%.