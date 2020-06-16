В Пермском филиале «Т Плюс» заявили об уходе руководителя

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«Т Плюс» является крупнейшей в России частной компанией, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Пермский филиал объединяет энергетические объекты четырех городов Пермского края: Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского.

Трифонов возглавил Пермский филиал с 2016 года. Свою карьеру в компании он начал в 2012 году с должности главного инженера.

Последним рабочим днем топ-менеджера станет 19 июля. Также, по информации «Ъ-Прикамье», головной офис компании предлагал Трифонову возглавить филиал в Пензе, однако тот отказался. В качестве самого вероятного сменщика Трифонова называется директор самарского филиала «Энергосбыт плюс» Сергей Кругляков.

«Антон Трифонов действительно уходит из „Т Плюс“. С его участием было реализовано много хороши проектов, но перед филиалом стоят новые задачи», — рассказал Молчанов.

Руководитель Пермского филиала энергетической компании «Т Плюс» Антон Трифонов заявил об уходе со своей должности. Информацию об этом URA.RU сообщил официальный представитель компании Александр Молчанов.

«Т Плюс» является крупнейшей в России частной компанией, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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