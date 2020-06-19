Администрация Екатеринбурга заявила о провокации в парке XXII Партсъезда в центре города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ночью неизвестные сломали одно из деревьев в парке, который защищают жители Верх-Исетского района.
«Сегодня ночью неизвестные сломали дерево в парке XXII Партсъезда. Факт провокации зафиксирован. Подрядчик [ООО „Проспект-Екатеринбург“] обратился с заявлением в правоохранительные органы», — заявили в администрации.
Как писало URA.RU, ранее горожане выразили недовольство проектом реконструкции парка за Дворцом молодежи. Они требуют остановить работы, организовать открытые обсуждения проекта и только после этого возобновить реконструкцию территории. По мнению горожан, проект должен предполагать сохранение природного ландшафта (включая деревья) с минимумом искусственных сооружений.
Среди активистов есть участники прошлогодних протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. На момент публикации координатор свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников и лидер сообщества «Парки и скверы» Анна Балтина были недоступны для комментария. Депутат гордумы Константин Киселев в разговоре с URA.RU отметил, что «жителям это [снос дерева] точно не надо», но от предположений воздержался, так как точное местоположение насаждения не установлено.
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