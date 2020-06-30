В Челябинской области решают, когда открыть детские лагеря

Из-за коронавируса лагеря стоят пустыми с июня (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер 30 июня озвучит решение, когда в Челябинской области откроются детские летние лагеря. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона.

«Не исключено, что летняя оздоровительная кампания поэтапно стартует уже с 1 июля — начиная с нескольких лагерей, в максимальной степени отвечающим требованиям режима повышенной готовности, — рассказал собеседник. — Либо же лагеря могут открыться после 12 июля, когда его действие истечет».

«Решение будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в области и готовности самих учреждений», — сказал URA.RU пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

Неделю назад представитель Роспотребнадзора предупредила, что открытие лагерей маловероятно до начала третьего этапа снятия карантина. Пока регион находится на первом этапе ослабления ограничений по коронавирусу.

29 июня губернатор Алексей Текслер «точечно» снял ряд ограничений карантина. Основанием для этого стал постепенный спад заболеваемости COVID-19 на протяжении последней недели. В частности, разрешена работа летних кафе и веранд ресторанов, фитнес-центров и открытых экспозиций зоопарков.