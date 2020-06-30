29 июня 2020

В России нашли более сотни разновидностей коронавируса

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В России — более 100 штаммов коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За время пандемии ученые обнаружили в России более 100 штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», — цитирует главу центра РИА «Новости».

Ранее американские ученые заявили, что «Ирано-европейский» штамм COVID, который попал в Россию, «злее», чем другие виды. Он быстрее распространяется и образует больше бессимптомных носителей. Медики полагают, что из-за высокой заразности штамма Россия быстрее достигнет «стадного иммунитета». Такой вирус сложнее подавить карантинными мерами. В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса в мире. Глава организации также напомнил, что 30 июня исполнится шесть месяцев с того момента, когда ВОЗ впервые узнала об очаге атипичной пневмонии в Китае. К этой дате мир достиг уже 10 миллионов случаев заражения коронавирусом, а болезнь унесла более 500 тысяч жизней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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