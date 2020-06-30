Только шесть пермских лагерей заявили, что откроются в конце текущей недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 июня — 202-й день с момента выявления коронавируса и 112-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 641 156 человек (+6 719). В Пермском крае инфекция выявлена у 3637 (+56 за сутки) жителей, выздоровели от коронавируса 2442 человека, умерли: 74 — от коронавируса и 47 — от сопутствующих заболеваний.

Не все детские лагеря готовы к открытию. В конце текущей недели шесть детских оздоровительных лагерей Пермского края возобновят работу — «Звездный», «Нечайка», «Сосновый бор», «Новое поколение», «Салют» и «Благодать». Однако в некоторых организациях сообщают, что не готовы принимать отдыхающих в этом году . «Мы сможем начать работать только ближе к августу, открываться ради одной смены смысла нет», — говорит один из учредителей оздоровительного детского лагеря «Алмед» Денис Федяев.

Приемная кампания стартовала онлайн. Личные кабинеты на сайтах пермских университетов открылись для абитуриентов. Последние могут там разместить результаты ЕГЭ и все необходимые документы. Первую в стране онлайн-магистратуру по сервисной робототехнике запускает пермский политех. В местной Высшей школе экономике пройдет первый набор на магистерскую программу «Цифровые методы в гуманитарных науках».

Березники не закроют. Об этом сообщил глава города Сергей Дьяков. « Никто не собирается закрывать город . Об этих слухах мы знаем», — заявил он. Дьяков также отметил, что обратился в полицию, чтобы проверить, кто распространяет недостоверную информацию. По его словам, ситуация по коронавирусу в городе «начинает выправляться».

У воспитателя нашли COVID, но садик работает. Один из жителей Перми сообщил, что в детском саду № 268 на улице Петропавловской у воспитателя одной из дежурных групп выявили коронавирус . Однако детский сад не закрывают. В департаменте образования Перми отметили, что провели противоэпидемические мероприятия в детском саду.

90 пермяков вернулись в июне из-за границы. За последние несколько дней в Россию из-за рубежа вернулись 32 жителя Пермского края . Так, из Душамбе прилетели 24 уроженца края, в Москву прибыли восемь прикамцев. Кроме того, на прошлых выходных в Россию прибыл 31 пермяк (из Вьетнама, Узбекистана, Чехии, Шри-Ланки, Германии). Всего с начала карантина домой вернулись 459 жителей Пермского края (в том числе 90 — в июне).