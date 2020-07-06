В регионах РФ хотят поменять Конституцию вслед за федеральной

Вслед за внесением изменений в Конституцию России в регионах задумались о правках в своих документах. Как заявил глава Калмыкии Бату Хасиков, в конституцию республики необходимо внести правки, чтобы у региональной власти был «более эффективный государственный механизм».
«Утверждённые поправки в Конституцию РФ, в том числе и об организации публичной власти, потребуют системных изменений на региональном уровне», — заявил Хасиков. Он предложил создать Совет по законодательству Республики Калмыкия. Его целью станет подготовка изменений в конституцию республики, сообщает «Росбалт». Совет, по мнению Хасикова, должен будет придумать новую модель взаимоотношений калмыцких чиновников с органами федеральных структур.
Поправки в Конституцию РФ, одобрили 78% голосовавших. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги голосования говорят об абсолютной сплоченности россиян. Политологи считают, что теперь политическую систему России ждет перезагрузка.
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