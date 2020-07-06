Женщине грозит до четырех лет тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени судебного пристава обвиняют в подделке документов и превышении служебных полномочий. Уголовное дело передано в суд, сообщает СКР по Тюменской области.

«Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ — служебный подлог, ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий», — отмечает пресс-служба ведомства. По версии следствия, 46-летняя пристав в апреле 2017 года возбудила исполнительные производства, к ходе которых должна была взыскать с четырех должников суммарно 35 млн рублей.

В октябре 2019 года она составила два подложных акта о наложении ареста на имущество одного из должников. В документе были указаны ложные данные о дате, времени, стоимости имущества, участии в деле должника и понятых. Сама же произвела оценку имущества, попутно снизив его стоимость на 560 тыс. рублей. После чего успешно реализовала. Одновременно под арест попала собственность второго должника. Еепристав оценила в 22 тыс. рублей при реальной стоимости 500 тыс. рублей. Следствие считает, что это было сделано с целью завышения показателей своей работы и получения премии.

Сейчас дело направлено в суд. Как пояснили URARU в СКР по Тюменской области, приставу грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей, лишение свободы сроком до 4 лет и лишение права занимать ответственные должности в срок до 4 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшая сотрудница службы судебных приставов в Тюмени отправится под суд по обвинению в присвоении 1,5 млн рублей.