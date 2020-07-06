Инфекционисты продолжают выявлять все новых заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 июля, — 208-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 117-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области зарегистрировано 8403 случая заражения, выздоровели 5028 и скончались 165 человек.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 687862 (+6611) случаев заражения. Вылечились 454329 (+3579) пациентов — более 66% от заболевших. Умерли 10296 (+135) человек — почти 1,5% от заразившихся.

На утро 6 июля число случаев заражения в Челябинской области приблизилось к 8500. Число выписанных южноуральцев, перенёсших коронавирус, перешагнуло отметку в 5000, а умерли с начала пандемии достигло 165. За прошедшие сутки справился с инфекцией 131 южноуралец, а погибли три пациента с COVID-19. Это женщина 54 лет с гнойным менингитом, и мужчины в возрасте 50 и 79 лет. Один из них перенес острый инфаркт миокарда, второй страдал постинфарктным кардиосклерозом. Для всех троих коронавирус «наложился» на их недуг.

К сожалению, в области начался пусть и небольшой, но рост заболеваемости. За сутки выявлены 138 новых заболевших, из них 61 случай — в Челябинске. Число заражений начало расти с пятницы, когда зараженных было 134 человека.

В мэрии Миасса — очаг коронавируса

У чиновников мэрии Миасса диагностирована коронавирусная инфекция. Я жду результат теста на коронавирус. Но симптоматика у меня именно такая, как при заболевании. Поражение легких 25%», — рассказал URA.RU начальник городского управления ЖКХ Роман Комаров. Также компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию у главы аппарата мэрии Евгения Быстрова и сотрудника отдела кадров. Всего в группе риска оказались полтора десятка чиновников.

Областные депутаты попали в карантин после поездки в Миасс

Депутаты Заксобрания региона Александр Мотовилов и Александр Журавлев ушли на самоизоляцию после поездки в Миасс и общения с руководством города. По словам Мотовилова, первые тесты были отрицательными, но здоровьем окружающих народные избранники решили не рисковать.

Челябинский онкоцентр открылся после вспышки COVID

С понедельника региональный онкоцентр возобновил гсопитализацию в круглосуточный стационар. Сейчас отделения в обоих корпусах лечебного учреждения заполняются пациентами. Среди больных, заразившихся коронавирусом при вспышке, не было ни одного тяжелого случая, требующего использования ИВЛ.

Летние кафе ждут проверки

В Челябинске после карантина открылись порядка 60 летних кафе и веранд ресторанов. Как заявил 6 июля вице-мэр по экономике Олег Извеков, в ближайшее время заведения ждут проверки. Поводом стала массовая вечеринка, устроенная возле одного из них в центре города. Разгоряченная молодежь скандировал «Хотим жить в кайф!», демонстративно игнорируя все запреты и меры безопасности. Теперь власти пообещали пресекать любые массовые мероприятия, обычные для кафе в «докоронавирусные времена» — свадьбы, дни рождения и тому подобные.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Работа детских пришкольных и загородных лагерей в области разрешена с 6 июля. Например, в Коркинском районе 8 июля откроются сразу 16 летних лагерей на базе учреждений образования. За 18-дневную смену их посетят 1376 школьников.

А вот летнего отдыха за границей у южноуральцев, скорее всего, не получится. Границы стран Европы могут остаться закрытыми для россиян на период летних отпусков из-за ситуации с COVID-19. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

До 12 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.