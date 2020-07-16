Число заболевших коронавирусом в России перевалило за 750 тысяч

За прошедшие сутки в России выявлено 6 428 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 6 428 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, вылечились за последние сутки 8 443 человек, скончалось 167. На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+531), на втором месте Свердловская область (+349), на третьем Санкт-Петербург (+256).
Среди уральских регионов статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: ЯНАО (+187), ХМАО (+252), Челябинская область (+125), Тюменская область (+81), Пермский край (+87), Курганская область (+55).
Всего на сегодняшний день в России подтверждено 752 797 случаев заражения COVID-19. За все время эпидемии скончалось 11 937 россиян, выздоровели 531 692 пациента.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что российские медики провели более 24 млн тестов на коронавирус в РФ, пишет агентство Nation News. Глава ведомства Анна Попова заявила, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет в России около 26%, передает RT.
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