Число заболевших коронавирусом в России перевалило за 750 тысяч

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Медицинский клипарт. Магнитогорск, здоровье, скорая медицинская помощь, коронавирус, ковид, горбольница 1
За все время в России зафиксировано 752 797 случаев коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 6 428 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 6 428 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, вылечились за последние сутки 8 443 человек, скончалось 167. На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+531), на втором месте Свердловская область (+349), на третьем Санкт-Петербург (+256).

Среди уральских регионов статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: ЯНАО (+187), ХМАО (+252), Челябинская область (+125), Тюменская область (+81), Пермский край (+87), Курганская область (+55).

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 752 797 случаев заражения COVID-19. За все время эпидемии скончалось 11 937 россиян, выздоровели 531 692 пациента.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что российские медики провели более 24 млн тестов на коронавирус в РФ, пишет агентство Nation News. Глава ведомства Анна Попова заявила, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет в России около 26%, передает RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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