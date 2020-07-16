Число заболевших коронавирусом в России перевалило за 750 тысяч

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Ранее Роспотребнадзор сообщал, что российские медики провели более 24 млн тестов на коронавирус в РФ, пишет агентство Nation News . Глава ведомства Анна Попова заявила, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет в России около 26%, передает RT .

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 752 797 случаев заражения COVID-19. За все время эпидемии скончалось 11 937 россиян, выздоровели 531 692 пациента.

«За последние сутки в России выявлено 6 428 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, вылечились за последние сутки 8 443 человек, скончалось 167. На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+531), на втором месте Свердловская область (+349), на третьем Санкт-Петербург (+256).

За прошедшие сутки в России выявлено 6 428 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За все время в России зафиксировано 752 797 случаев коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

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