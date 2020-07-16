15 июля 2020

В России журналистов стали чаще наказывать за фейки о пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над ИГИЛ. Екатеринбург, зал заседаний, судья
Журналистов привлекают к ответственности за фейковые новости о коронавирусе, даже если позже они оказалась правдивыми Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Во время пандемии коронавируса в России увеличилось количество попыток привлечь журналистов за фейковые новости. Об этом говорится на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Увеличилось количество попыток привлечь журналистов за фейковые новости, причем иногда это происходит и за информацию, которая в будущем подтверждалась», — говорится в сообщении. В Совете добавили, что в некоторых случаях судебные заседания делают закрытыми.

Также мониторинговый центр представил отчет о нарушениях в отношении журналистов за первые шесть месяцев 2020 года. Среди них есть нападение на пресс-секретаря гордумы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина. 8 июня на выходе из дома его подкараулили и избили двое неизвестных в масках.

Ранее Генеральная прокуратура России заявила о десятикратном росте числа фейков в интернете в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, пишет RT. В МИД считают, что пандемия коронавируса стала контекстом для дезинформационной кампании, которую развернули на Западе против России, передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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