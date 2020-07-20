Баскетбольный клуб планирует вернуться к игре в следующем году Фото: Александр Константинов © URA.RU

Баскетбольный клуб «Урал Екатеринбург» отказался от участия в чемпионате России в сезоне 2020/2021 из-за экономических проблем, сообщается на странице клуба в Instagram. Инсайдер URA.RU пояснил, что у клуба могут быть проблемы со спонсорами.

«Экономические проблемы, вызванные коронавирусом ударили и по нашему клубу. Мы уходим на паузу на предстоящий сезон», — говорится в сообщении. Председатель попечительского Совета клуба Владимир Власов отметил, что БК будет прилагать все усилия, чтобы вернуться в следующим сезоне.

Источник URA.RU объяснил, что клуб финансировался за счет средств Министерства спорта Свердловской области, а также частично за счет спонсоров. Собеседник агентства предположил, что от финансирования клуба минспорт мог отказаться в случае, если все спонсоры перестали поддерживать «Урал». Глава минспорта Свердловской области Леонидом Рапопорт не ответил на звонок URA.RU.

Пресс-секретарь клуба Даниил Румянцев объяснил URA.RU, что проблема не в генеральном спонсоре. «Команда не получила денег», — добавил он. По его словам, решение принимало Министерство спорта Свердловской области.