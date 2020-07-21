Свердловский завод из-за потопа остановил работу на две недели

На площадке «НЛМК-Урал» проводят аварийно-восстановительные работы Фото: «НЛМК-Урал»

Завод Новолипецкого металлургического комбината (производственная площадка «НЛМК-Урал»), который приостановил производство в Нижних Сергах из-за потопа, сможет возобновить работу не раньше, чем через 10 дней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«В настоящее время на площадке „НЛМК-Урал“ проводятся аварийно-восстановительные работы, идет расчистка территории. По предварительным оценкам, производство может быть возобновлено через 10 дней», — уточнили там.

Завод Новолипецкого металлургического комбината в нижних Сергах (производственная площадка «НЛМК-Урал») приостановил производство из-за подтопления прокатного цеха. 20 июля было эвакуированы все сотрудники и оборудование.

Улицы Нижних Серег затопило после ливня. В итоге три дома оказались разрушены, затоплены еще 63 дома, необходимо ремонтировать четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек. На место ЧП уже вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.