Россиян ждут новые выплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на тихоокеанскую нефть Brent впервые с начала марта установилась на отметке в 44,37 доллара за баррель (+0,11%). Курс техасской нефти WTI упал на 0,19% и остановился на 41,84 доллара за бочку. Курс доллара вырос на 35 копеек и стоит 71,05 рубля, курс евро также поднялся на 65 копеек и достиг 82,18 рубля. Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль ускорил снижение к доллару и евро фоне падения интереса инвесторов в условиях неоднозначных сигналов и дешевеющей нефти.

Ситуация в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил со своим первым отчетом о работе правительства РФ в Госдуме. Главной целью работы кабмина он назвал повышение качества жизни каждого жителя страны. Вместе с тем председатель правительства отметил, что в России с начала пандемии число безработных выросло в 3,5 раза — до 3 миллионов человек.

Для борьбы с бедностью правительство намерено расширить применение сельхоз-ипотеки и выделить 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки в сельской местности. Также рассматривается продление программы льготной ипотеки под 6,5% до 2021 года.

Для поддержки внутреннего туризма будет выделено 15 млрд рублей. Эти деньги пойдут на компенсацию расходов россиян на отдых внутри страны. Российские туристы могут рассчитывать на выплаты от 5 до 15 тысяч рублей. Для этого необходимо потратить не менее 25 тысяч рублей на пятидневный тур. Деньги могут поступить на карту «Мир» уже через пять минут с момента покупки путевки.

Выплаты детям в размере 10 тысяч рублей предложили сделать ежемесячными. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он также призвал продлить выплату пособия с 16 до 18 лет. В Госдуме также разработали законопроект, который обяжет родителей выплачивать алименты на своих детей-школьников, уже достигших 18 лет.

Материальную помощь от государства, которая была выделена в рамках поддержки в пандемию, больше половины россиян потратили на оплату услуг ЖКХ и взносы по кредиту. Отложили эти средства в копилку лишь 9% опрошенных.

Россияне начали копить деньги на случай второй волны коронавируса, которая, по опасениям 47% опрошенных, может наступить уже до конца этого года. 38% граждан откладывают средства на случай введения повторного режима самоизоляции.

Теперь россиянам не придется оплачивать страховку при взятии ипотеки. При выдаче займа банки должны будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика, сообщил Центробанк.

В России наблюдается снижение зарплат, поэтому в Пенсионный фонд поступает меньше средств. Об этом глава ПФР Максим Топилин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным. Поступления в фонд, по его словам, снизились также за счет введения льгот и отсрочек по платежам для малого бизнеса.

Российские власти намерены увеличить сбор налогов. К 2024 году Минфин планирует довести собираемость налогов до 99%. Для сравнения — в 2020 году ведомство планирует собрать 98,72% налоговых сборов.

В России родственникам умерших федеральных госслужащих, получивших госнаграды, предлагают назначить единовременную выплату. Данный законопроект обсудят в Совфеде. Уточняется, что на денежное поощрение могут рассчитывать члены семьи гражданских служащих, а также сотрудников силовых и спасательных структур.

Ситуация в мире

На Украине оптовая цена на газ в июле выросла на семь процентов по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением.

Болгария не принимает претензии США по поводу строительства «Бакланского потока» , который является фактически продолжением газопровода «Турецкий поток» (проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. США же уже подготовили законопроект, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов «Северный поток—2» и «Турецкий поток».

Что будет дальше

Россию и другие страны мира ждут голод и войны за питьевые ресурсы, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал не жаловаться на низкую рождаемость и продолжать работать.

Засуха может погубить урожай сразу в пяти регионах России, прогнозируют ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Сельскохозяйственные и кормовые культуры могут погибнуть на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края.

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