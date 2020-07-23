Новости кризиса 23 июля. Россиянам будут платить за отдых на родине, пособия на детей предлагают сделать ежемесячными, льготную ипотеку могут продлить

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Развернутый флаг России в Историческом сквере. Екатеринбург, исторический сквер, триколор, флаг россии, россияне, день россии, 12июня
Россиян ждут новые выплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Цена на тихоокеанскую нефть Brent впервые с начала марта установилась на отметке в 44,37 доллара за баррель (+0,11%). Курс техасской нефти WTI упал на 0,19% и остановился на 41,84 доллара за бочку. Курс доллара вырос на 35 копеек и стоит 71,05 рубля, курс евро также поднялся на 65 копеек и достиг 82,18 рубля. Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль ускорил снижение к доллару и евро фоне падения интереса инвесторов в условиях неоднозначных сигналов и дешевеющей нефти.

Ситуация в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил со своим первым отчетом о работе правительства РФ в Госдуме. Главной целью работы кабмина он назвал повышение качества жизни каждого жителя страны. Вместе с тем председатель правительства отметил, что в России с начала пандемии число безработных выросло в 3,5 раза — до 3 миллионов человек.

Для борьбы с бедностью правительство намерено расширить применение сельхоз-ипотеки и выделить 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки в сельской местности. Также рассматривается продление программы льготной ипотеки под 6,5% до 2021 года.

Для поддержки внутреннего туризма будет выделено 15 млрд рублей. Эти деньги пойдут на компенсацию расходов россиян на отдых внутри страны. Российские туристы могут рассчитывать на выплаты от 5 до 15 тысяч рублей. Для этого необходимо потратить не менее 25 тысяч рублей на пятидневный тур. Деньги могут поступить на карту «Мир» уже через пять минут с момента покупки путевки.

Выплаты детям в размере 10 тысяч рублей предложили сделать ежемесячными. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он также призвал продлить выплату пособия с 16 до 18 лет. В Госдуме также разработали законопроект, который обяжет родителей выплачивать алименты на своих детей-школьников, уже достигших 18 лет.

Материальную помощь от государства, которая была выделена в рамках поддержки в пандемию, больше половины россиян потратили на оплату услуг ЖКХ и взносы по кредиту. Отложили эти средства в копилку лишь 9% опрошенных.

Россияне начали копить деньги на случай второй волны коронавируса, которая, по опасениям 47% опрошенных, может наступить уже до конца этого года. 38% граждан откладывают средства на случай введения повторного режима самоизоляции.

Теперь россиянам не придется оплачивать страховку при взятии ипотеки. При выдаче займа банки должны будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика, сообщил Центробанк.

В России наблюдается снижение зарплат, поэтому в Пенсионный фонд поступает меньше средств. Об этом глава ПФР Максим Топилин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным. Поступления в фонд, по его словам, снизились также за счет введения льгот и отсрочек по платежам для малого бизнеса.

Российские власти намерены увеличить сбор налогов. К 2024 году Минфин планирует довести собираемость налогов до 99%. Для сравнения — в 2020 году ведомство планирует собрать 98,72% налоговых сборов.

В России родственникам умерших федеральных госслужащих, получивших госнаграды, предлагают назначить единовременную выплату. Данный законопроект обсудят в Совфеде. Уточняется, что на денежное поощрение могут рассчитывать члены семьи гражданских служащих, а также сотрудников силовых и спасательных структур.

Ситуация в мире

На Украине оптовая цена на газ в июле выросла на семь процентов по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением.

Болгария не принимает претензии США по поводу строительства «Бакланского потока», который является фактически продолжением газопровода «Турецкий поток» (проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. США же уже подготовили законопроект, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов «Северный поток—2» и «Турецкий поток».

Что будет дальше

Россию и другие страны мира ждут голод и войны за питьевые ресурсы, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал не жаловаться на низкую рождаемость и продолжать работать.

Засуха может погубить урожай сразу в пяти регионах России, прогнозируют ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Сельскохозяйственные и кормовые культуры могут погибнуть на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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