22 июля 2020
21 июля 2020

В Челябинской области новый коронавирусный рекорд. Регион стал ближе к снятию карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, пешеходы, кировка, молодежь, молодые
Челябинская область приблизилась к снятию карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за минувшие сутки от коронавируса вылечилось 253 человека. Это самый высокий суточный показатель по выздоровлениям с начала эпидемии. Число заражений в два раза меньше, COVID-19 диагностировали у 129 жителей, сообщили URA.RU в оперативном штабе региона.

«На утро 23 июля в регионе подтверждены 10 757 случаев заболевания COVID-19 (+ 129 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 129 человек», — сообщили в штабе. Скончались три человека с диагностированным коронавирусом. У всех умерших COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Режим повышенной готовности в регионе, введенный из-за COVID-19, действует до 26 июля. Снижение роста заболеваемости и увеличение числа тех, кто выздоровел, приближает область к снятию карантина. Пока в регионе сохраняется масочный режим. Закрыты кинотеатры, развлекательные центры. Прочие заведения уже работают, при соблюдении требований Роспотребнадзора. Запрещены массовые мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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