В Челябинской области за минувшие сутки от коронавируса вылечилось 253 человека. Это самый высокий суточный показатель по выздоровлениям с начала эпидемии. Число заражений в два раза меньше, COVID-19 диагностировали у 129 жителей, сообщили URA.RU в оперативном штабе региона.
«На утро 23 июля в регионе подтверждены 10 757 случаев заболевания COVID-19 (+ 129 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 129 человек», — сообщили в штабе. Скончались три человека с диагностированным коронавирусом. У всех умерших COVID-19 был сопутствующим заболеванием.
Режим повышенной готовности в регионе, введенный из-за COVID-19, действует до 26 июля. Снижение роста заболеваемости и увеличение числа тех, кто выздоровел, приближает область к снятию карантина. Пока в регионе сохраняется масочный режим. Закрыты кинотеатры, развлекательные центры. Прочие заведения уже работают, при соблюдении требований Роспотребнадзора. Запрещены массовые мероприятия.