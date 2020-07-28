Прокуратуре в России вернут главную карательную функцию

Павел Крашенниников рассказал об усилении прокуратуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российской прокуратуре вернут одно из основных полномочий — возбуждение уголовных дел. Об этом заявил на заседании совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» председатель комитета Госдумы по законодательству, один из сопредседателей рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников. Заседание состоялось в резиденции губернатора Свердловской области, передает корреспондент URA.RU.

«Есть блок по судебной системе и прокуратуре… Я думаю, кроме того, что будут развиваться поправки Конституции, будут решаться еще какие-то сущностные вопросы. Например, по прокуратуре, вы знаете, в случаях, предусмотренных в законе, они смогут сами возбуждать дела, до этого у них не было [такого полномочия]. Это не норма прямого действия, но в законе о прокуратуре, скорее всего это будет», — сказал Павел Крашенинников, комментируя предстоящие изменения в федеральном законодательстве.

Право возбуждать уголовные дела было передано от прокуратуры Следственному комитету РФ в 2007 году. Однако на протяжении четырех лет после этого СК входил в систему органов прокуратуры и только 15 января 2011 года окончательно стал самостоятельным ведомством. Представители органов прокуратуры долгое время выражали недовольство таким распределением полномочий.