В Челябинскую область возвращаются ураган и аномальная жара

Жара сохранится на Южном Урале до конца недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вернувшаяся в Челябинскую область жара 4 августа приблизится к 40 градусам, предупредили синоптики. На этом фоне в регион вернутся грозы, град и сильный ветер, который на выходных нанес серьезный ущерб столице региона и ряду муниципалитетов.

Днем вторника, по данным челябинского ЦГМС, воздух прогреется до 35-37 градусов. Жара будет сопровождаться грозами, дождями и градом. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Согласно прогнозу, 5 и 6 августа температура снизится буквально на пару градусов. Ветер будет достигать 13-15 метров в секунду, дожди и грозы также не исключены.

Ураган с градом и дождем уже обрушивался на Челябинскую область 31 июля. В нескольких муниципалитетах прервалась подача электроэнергии, пострадали объекты инфраструктуры и машины. В столице Южного Урала стихия бушевала в пределах Металлургического района города. При этом было повалено 260 деревьев, без света осталось 600 домов, получили повреждения более десятка автомобилей. Помощь врачей потребовалась двум челябинцам.