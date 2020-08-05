05 августа 2020
04 августа 2020

Плохая статистика по коронавирусу мешает ХМАО выйти из карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка остановок общественного транспорта во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, уборка, защитный костюм, гигиена, дезинфекция, остановка общественного транспорта, санобработка, санитарная обработка, covid-19, covid19, коронавирус, противоэпидемические меры
Коронавирус в ХМАО продолжает каждый день заражать слишком много людей Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО второй день подряд коэффициент распространения инфекции (Rt) равен единице. Формально, это не позволяет региональным властям даже открывать дискуссию о послаблении режима самоизоляции, так как для этого Rt должен опуститься до 0,8. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 160 жителей ХМАО в 16 муниципальных образованиях, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 118 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 человек зафиксирована пневмония, у 20 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 120 случаях заражения, по 40 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 17 тысяч 349 человек. За минувшие сутки больше всего заболевших в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Общая картина заражения выглядит так:

  • Сургут — 37;
  • Ханты-Мансийск — 34;
  • Нижневартовск — 25;
  • Радужный — 15;
  • Когалым — 6;
  • Нефтеюганский район — 5;
  • Лангепас — 5;
  • Покачи — 5;
  • Нягань — 5;
  • Нефтеюганск — 5;
  • Ханты-Мансийский район — 5;
  • Мегион — 3;
  • Белоярский район — 3;
  • Сургутский район — 3;
  • Октябрьский район — 2;
  • Советский район — 2.

Всего: 160

По данным оперативного штаба, 45 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 36 их них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 136 человек (+1 человек за сутки).

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО падает количество новых инфицирований, но «заразность» вируса не снижается, а наоборот — растет. А в самом неблагополучном, с эпидемиологической точки зрения городе, мэрия обвинила в увеличении новых случаев коронавируса Роспотребнадзор. Санитарные врачи обвинения отвергли, заявив, что во всем виноваты местные власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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