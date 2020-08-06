КПРФ и «Яблоко» ссорятся из-за мусора на выборах в Нижнем Тагиле

Оппозиционеры перетягивают между собой тему мусорной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коммунисты и яблочники на довыборах в Нижнетагильскую гордуму перетягивают одну и ту же протестную повестку. Как заявил URA.RU первый секретарь горкома КПРФ Михаил Бояркин, он намерен строить свою кампанию на недовольстве людей мусорной реформой и качеством воды в Черноисточинском пруду, который питает городскую систему водоснабжения.

«Я буду говорить с людьми на тему мусорной реформы, а также о состоянии Черноисточинского пруда. Городские власти приняли программу его очистки, но пока из нее выполнено всего несколько пунктов. Надо идти во дворы и общаться», — прокомментировал Михаил Бояркин. На тех же вопросах сосредоточила свое внимание и кандидат от «Яблока» Надежда Журавлева. Кандидаты начали жесткую борьбу за электорат: «яблочница» обвинила конкурентов в «черном PR»: в группе КПРФ «ВКонтакте» появилась информация о том, что оппозиционерка якобы продвигает идею провести в Нижнем Тагиле гей-парад. Кроме того, Журавлева пожаловалась на предложения снять свою кандидатуру, которые якобы поступали ей от избирательного штаба Бояркина.

Михаил Бояркин признал инцидент с публикацией ложной информации. По его словам, новость была удалена, а администратор группы ВК понес партийное взыскание. Факт проведения переговоров о снятии кандидатуры Журавлевой в его пользу коммунист отрицает.

Довыборы депутата Нижнетагильской гордумы оп округу №10 состоятся 11 сентября 2020 года. Мандат освободил Андрей Обельчак. По данным инсайдеров он уехал работать в другой регион.