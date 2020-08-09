09 августа 2020
08 августа 2020

В центре Екатеринбурга упавшее дерево парализовало движение. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург Попова Хохрякова упало дерево
Упавшее дерево перекрыло половину дороги Фото: Александр Лукманов © URA.RU

Упавшее дерево перегородило проезжую часть в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил URA.RU читатель агентства.

«Во время утреннего ливня на перекресте улиц Попова и Хохрякова на проезжую часть упал большой тополь. Дорога частично заблокирована, затруднено движение. Прошло уже несколько часов, но власти не торопятся навести порядок на дороге и убрать дерево», — рассказал читатель.

Редакция URA.RU дозвонилась до заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорт аи экологии Алексея Бубнова. «Хорошо, посмотрим», — коротко ответил Бубнов на сообщение об упавшем дереве.

Екатеринбург Попова Хохрякова упало дерево
Фото: Александр Лукманов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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