Упавшее дерево перекрыло половину дороги Фото: Александр Лукманов © URA.RU

Упавшее дерево перегородило проезжую часть в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил URA.RU читатель агентства.

«Во время утреннего ливня на перекресте улиц Попова и Хохрякова на проезжую часть упал большой тополь. Дорога частично заблокирована, затруднено движение. Прошло уже несколько часов, но власти не торопятся навести порядок на дороге и убрать дерево», — рассказал читатель.

Редакция URA.RU дозвонилась до заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорт аи экологии Алексея Бубнова. «Хорошо, посмотрим», — коротко ответил Бубнов на сообщение об упавшем дереве.

Фото: Александр Лукманов © URA.RU

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