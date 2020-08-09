Мэр Екатеринбурга переписал график, чтобы сохранить мир во власти

Александр Высокинский намерен зафиксировать перемирие в городской власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский изменил свой рабочий график на начало недели, чтобы успеть посетить заседание гордумы, намеченное на 11 августа. По словам источников агентства в городских структурах власти, это говорит о намерении мэра удержать перемирие с депутатами, достигнутое в начале июня, перед ежегодным отчетом главы города.

Сегодня Высокинский открыл новую школу в Академическом (в мероприятии также участвовали спикер думы Игорь Володин и вице-спикер Виктор Тестов), хотя предполагалось, что это произойдет 11 августа. «Глава [города] перенес мероприятие, чтобы завтра присутствовать на думе», — сообщил собеседник агентства. В повестке внеочередного собрания депутатов — голосование о почетном гражданине города, а также вопросы, напрямую не относящиеся в работе Высокинского: лишение мандатов Елены Дерягиной (скончавшейся в начале июля) и Олега Кагилева, осужденного на семь лет, и изменение состава постоянных комиссий в гордуме.

«Мэр показывает депутатам, что он настроен принимать более активное участие в работе думы, чтобы не держать ситуацию под контролем и избежать возвращения к конфликтам», — интерпретирует действия Высокинского инсайдер. Пресс-секретарь Высокинского Анатолий Карманов в разговоре с агентством отметил, что изменения в графике главы города никак не связаны с политикой.

По информации агентства, группа депутатов, оппонирующая Высокинскому, считает, что срок неформального перемирия, заключенного в июне после вмешательства губернатора, полпредства президента РФ в УрФО, а также финансово-промышленных групп, истек. Предполагается, что осенью городская администрация испытает трудности при второй корректировке бюджета и начале формирования финансового документа на 2021 год. Впрочем, спикер думы Игорь Володин в разговоре с корреспондентом опроверг наличие таких планов: «Мы за конструктивную работу — у нас нет задачи кого-то постоянно ругать».