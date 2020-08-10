В России объявили о закрытии купального сезона

В европейской части России закончился купальный сезон. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Можно считать, что купальный сезон завершился, потому что потом уже не будет такой солнечной энергии, которая прогрела бы водоемы», — цитирует Вильфанда РИА «Новости». По его словам, жарких дней больше не будет, и температура воды начнет падать с 12 августа.
Глава Гидрометцентра также сообщил, что температура воздуха на этой территории понизится приблизительно на 6-7 градусов, пишет RT. Он отметил, что в Свердловской и Челябинской областях уже началось понижение температуры, следом похолодание прибудет в Приволжский федеральный округ и на запад Центрального федерального округа.
Ранее Вильфанд призвал не верить приметам, поскольку купальный сезон в России не заканчивается после Ильина дня (2 августа) По словам специалиста, в первой декаде сентября водоемы могут прогреваться до 20−21 градуса.
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