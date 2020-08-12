12 августа 2020
11 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 13 августа. В регионе решат вопрос о доставке газа, бывший замгубернатора обвинен в коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, газ, балон, пропан, опасно
Еще одна компания займется поставкой газа в баллонах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане отремонтируют поликлинику, а в селе Целинное больница стоит без крыши — доставкой газа в отдаленные села займется новая компания — замглавы региона обвиняется в получении четырех взяток. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:

Одна из больниц области четыре месяца работает без крыши

  • Центральная районная больница в селе Целинное более четырех месяцев работает без крыши, которую 7 апреля снес штормовой ветер. Еще в конце июля администрация медучреждения объявляла аукцион на ремонт кровли, однако заявок на участие в нем не поступило.

Детскую поликлинику в Кургане отремонтируют

  • Ремонт здания детской поликлиники на улице Коли Мяготина начинается в Кургане. Также отремонтируют фасады двух ее филиалов по улицам Савельева и Карла Маркса. Стоимость работ около 18 млн рублей.

В регионе появится еще одна газовая компания

Бывший замгубернатора стал фигурантом четырех уголовных дел

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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