Еще одна компания займется поставкой газа в баллонах
В Кургане отремонтируют поликлинику, а в селе Целинное больница стоит без крыши — доставкой газа в отдаленные села займется новая компания — замглавы региона обвиняется в получении четырех взяток. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:
Одна из больниц области четыре месяца работает без крыши
- Центральная районная больница в селе Целинное более четырех месяцев работает без крыши, которую 7 апреля снес штормовой ветер. Еще в конце июля администрация медучреждения объявляла аукцион на ремонт кровли, однако заявок на участие в нем не поступило.
Детскую поликлинику в Кургане отремонтируют
- Ремонт здания детской поликлиники на улице Коли Мяготина начинается в Кургане. Также отремонтируют фасады двух ее филиалов по улицам Савельева и Карла Маркса. Стоимость работ около 18 млн рублей.
В регионе появится еще одна газовая компания
- В Курганской области появится еще одна компания, которая будет доставлять курганцам газ в баллонах.
- Ранее жители отдаленных сел региона жаловались, что им не привозят газ.
Бывший замгубернатора стал фигурантом четырех уголовных дел
- В отношении бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, арестованного по обвинению в злоупотреблении полномочиями, возбуждено четыре новых уголовных дела за взятки.
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