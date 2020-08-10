В школах готовятся выполнять все условия санитарной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сразу после линейки 1 сентября в школах Свердловской области может быть введено дистанционное обучение, сообщил информированный инсайдер. Также возможно ограничение числа учеников в классах. Начнется ли учеба в онлайн-формате, будет решено после того, как глава Роспотребнадзора Анна Попова даст рекомендации для образовательных учреждений. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе, сообщила глава Свердловской областной федерации профсоюзов образования Татьяна Трошкина.

«У всех есть надежда на очное образование, но все понимают, что слово Роспотребнадзора последнее. Анна Попова сказала, что раньше середины августа она никаких рекомендаций не даст, потому что ситуация меняется с очень большой скоростью и бесполезно делать это заранее», — объяснила Татьяна Трошкина.

Глава регионального министерства образования Юрий Биктуганов заверил, что школы готовятся к очному обучению. «Работы будут вестись для обеспечения требований санитарной безопасности. Для этого правительством Свердловской области выделяется 740 млн рублей на обеспечение всем необходимым оборудованием», — рассказал он. Биктуганов уточнил, что на выделенные деньги будут закуплены санитайзеры, облучатели, дезинфицирующие средства.

Отметим, что Свердловская область по данным на 10 августа находится на пятом месте среди российских регионов по числу заболевших коронавирусом. Всего в области выявлено 22 446 заразившихся COVID-19. Умерло 337 человек. Динамика выявления новых инфицированных постепенно снижается с середины июля (+179 человек за 10 августа).