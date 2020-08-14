Олег Андреевский решил стать певцом, чтобы обеспечить себе внимание в будущем Фото: аккаунт Олега Андреевского во «ВКонтакте»

Бывший учитель физкультуры из Екатеринбурга, артист камеди-стриптиз-шоу Олег Андреевский записал песню «Кайфушка», которая становится популярной на сервисе TikTok. О своем новом творчестве он рассказал в беседе с URA.RU.

«Когда был карантин, мне захотелось чего-то нового. Мне как артисту трудно сидеть без публики. Тогда я начал изучать тему и решился попробовать», — рассказал Андреевский. Он отметил, что раньше никогда не занимался вокалом и его вдохновил успех танцора и исполнителя NILETTO. Артист стриптиз-шоу признался, что карьера в эротик шоу не может быть долгой и нужно было искать другие пути оставаться на виду.

Андреевский подчеркнул, что тексты для своих треков он пишет самостоятельно. По его словам, в будущем он бы хотел выйти на мировой уровень. Сейчас артист готовит второй трек. Он планирует выпускать простую, легкую клубную музыку. На сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok его песня стала популярным фоном для клипов. В общей сложности они набрали более 5 тысяч лайков и почти тысячу репостов. Свой клип Андреевский планирует выпустить через две недели.

Ранее артист эротик-шоу работал учителем физкультуры в школе. Тогда он признался, что кардинально сменил сферу деятельности, чтобы больше зарабатывать.

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