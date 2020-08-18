Путин сравнил падение экономики в России и других странах

Несмотря на ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+, мировая и российская экономики будут расти. При этом падении экономики России будет меньшим, чем в других странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Судя по всему, у нас падение [экономики] будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах», — сказал российский лидер на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. По мнению Путина, точный прогноз можно будет сделать по итогам года. Как заявил глава государства, впоследствии нужно будет ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов допустил менее глубокий спад экономики страны из-за пандемии коронавируса и более динамичное восстановление. В Центробанке заявили, что российская экономика оправится только через два года. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, который возможно преодолеть, проведя достаточные структурные реформы, напоминает «Национальная служба новостей».
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