Путин сравнил падение экономики в России и других странах

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По мнению Владимира Путина, многим другим странам приходится сложнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Несмотря на ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+, мировая и российская экономики будут расти. При этом падении экономики России будет меньшим, чем в других странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Судя по всему, у нас падение [экономики] будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах», — сказал российский лидер на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. По мнению Путина, точный прогноз можно будет сделать по итогам года. Как заявил глава государства, впоследствии нужно будет ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов допустил менее глубокий спад экономики страны из-за пандемии коронавируса и более динамичное восстановление. В Центробанке заявили, что российская экономика оправится только через два года. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, который возможно преодолеть, проведя достаточные структурные реформы, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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