17 августа 2020
16 августа 2020

Глава пермского избиркома лишился дополнительных доходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, вагин игорь
Ежемесячный доход председателя пермского избиркома составляет 288 тысяч рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Декларационная кампания

Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин в 2019 году заработал 3,45 млн рублей. Такие сведения опубликованы в его декларации за прошлый год. Предыдущий доход Вагина был на 700 тысяч больше и включал в себя «иные доходы».

«Вагин Игорь Сергеевич, председатель Избирательной комиссии Пермского края — 3 459 142,21 [рублей]», — сказано в опубликованном документе. Его супруга и несовершеннолетние дети показали нулевой доход в прошлом году.

В собственности Вагина есть автомобиль AUDI Q7 c прицепом, а также два снегоболотохода. Один из них появился у него в 2019 году. Председатель крайизбиркома вместе со своей семьей проживает в квартире площадью 200 квадратных метров. Другие члены избирательной комиссии Прикамья заработали в прошлом году от 1,81 до 3,2 миллионов рублей.

URA.RU рассказывало, что врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин впервые раскрыл данные о своей семье и доходах. А самый богатый депутат Пермской гордумы заработал в 2019 году более 350 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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