Мэр Екатеринбурга проголосовал за возвращение прямых выборов мэра, но активно не поддерживал активистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конфликт в инициативной группе по возврату прямых выборов мэра Екатеринбурга. Как сообщил URA.RU источник в группе, двое из десяти активистов, составляющих костяк команды, вступили в переговоры с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом.

По словам собеседника агентства, общение с Ройзманом ведут Екатерина Лахтикова и Василий Рыбаков. «Они транслируют идею о смене председателя [группы]. Скорее всего, в ближайшее время будет поднят вопрос о расширении группы с включением в нее Ройзмана и пройдет голосование», — рассказал инсайдер.

Другой источник агентства в коллективе сообщил, что Ройзман поставил близким ему активистам условие: он войдет в состав группы только в том случае, если возглавит ее. Сейчас функции координатора исполняет депутат гордумы Андрей Пирожков.

Екатерина Лахтикова рассказала, что речь идет не только о приглашении Евгения Ройзмана, а о расширении инициативной группы в целом. «Необходимо больше людей, которые будут иметь право принимать участие в сборе и обработке подписей». По ее данным, Евгений Ройзман есть в списке кандидатов, которым предложат работу в составе инициативной группы, но лично она еще не обсуждала этот вопрос с ним.

Евгений Ройзман заявил, что не хочет говорить с корреспондентом URA.RU. Андрей Пирожков заявил, что «никаких проблем внутри инициативной группы нет».

Как писало URA.RU, сбор подписей за возврат прямых выборов мэров свердловских городов ведется с конца июля, уже собрано около 9000 подписей.