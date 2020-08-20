Загруженность медиков постепенно снижается Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области на 21 августа зарегистрировано рекордно низкое число заразившихся COVID-19 — 124 новых случая, из них всего 41 заболевший — из Екатеринбурга. Данными о коронавирусной статистике поделились в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Таких показателей не регистрировалось с середины мая.

«Состояние 70 госпитализированных оценивается как тяжелое, 69 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 36 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 266. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении. Выписаны 66 человек, общее число выздоровевших достигло 19 383 свердловчан. За сутки от коронавируса умерло 8 жителей области, общее число умерших достигло 396. Всего в регионе зафиксирован 24105 случай заражения новой коронавирусной инфекции, из них 139 — за минувшие сутки.

С 18 августа свердловские власти позволили открыться детским садам, ресторанам и барам в области. Ограничения также сняты с баз отдыха и санаториев, разрешена работа спортивных школ и групповые экскурсии (до 20 человек) по выставкам. При этом до 24 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и уральцам с хроническими заболеваниями.