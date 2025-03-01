Перепалка Зеленского и Трампа напомнила Захаровой сцену из «Собачьего сердца». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова высмеяла ссору Зеленского с Трампом
Захарова высмеяла ссору Зеленского с Трампом Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Спор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, произошедший во время встречи в Овальном кабинете, напоминает сцену из фильма «Собачье сердце». Такую аналогию провела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», — таким комментарием Захарова подписала видеофрагмент из фильма «Собачье сердце» в своем telegram-канале. В приведенном отрывке показана сцена, где профессор Преображенский строго отчитывает Шарикова за его поведение.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля закончилась конфликтом. Трамп резко раскритиковал Зеленского за его внешний вид и позицию по украинскому конфликту, назвав его «глупым», на что Зеленский ответил настойчивостью в требовании продолжать конфликт. Это не понравилось Трампу, который потребовал от Зеленского покинуть мероприятие, отметив, что общаться с ним будет готов только при подтверждении готовности к мирным переговорам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, произошедший во время встречи в Овальном кабинете, напоминает сцену из фильма «Собачье сердце». Такую аналогию провела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», — таким комментарием Захарова подписала видеофрагмент из фильма «Собачье сердце» в своем telegram-канале. В приведенном отрывке показана сцена, где профессор Преображенский строго отчитывает Шарикова за его поведение. Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля закончилась конфликтом. Трамп резко раскритиковал Зеленского за его внешний вид и позицию по украинскому конфликту, назвав его «глупым», на что Зеленский ответил настойчивостью в требовании продолжать конфликт. Это не понравилось Трампу, который потребовал от Зеленского покинуть мероприятие, отметив, что общаться с ним будет готов только при подтверждении готовности к мирным переговорам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...