Спор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, произошедший во время встречи в Овальном кабинете, напоминает сцену из фильма «Собачье сердце». Такую аналогию провела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», — таким комментарием Захарова подписала видеофрагмент из фильма «Собачье сердце» в своем telegram-канале. В приведенном отрывке показана сцена, где профессор Преображенский строго отчитывает Шарикова за его поведение.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля закончилась конфликтом. Трамп резко раскритиковал Зеленского за его внешний вид и позицию по украинскому конфликту, назвав его «глупым», на что Зеленский ответил настойчивостью в требовании продолжать конфликт. Это не понравилось Трампу, который потребовал от Зеленского покинуть мероприятие, отметив, что общаться с ним будет готов только при подтверждении готовности к мирным переговорам.
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