Самое важное в России и в мире на 25 августа. В Кремле ответили на обвинения из-за Навального, умершим пенсионерам выплатили сотни миллионов

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Школа. Курган, школьный дневник, школа, школьники, ученики, уроки
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Белорусская оппозиция готовится провести новые выборы — в России отказались переносить начало учебного года — Пенсионный фонд выплачивал деньги умершим пенсионерам — в Госдуме прокомментировали интоксикацию Навального — Минфин раскритиковал реализацию космической программы. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 25 августа — в обзоре URA.RU:

Тихановская планирует провести новые выборы, в республике призовут военных из запаса

Путин уволил высокопоставленного силовика и раскритиковал действия коллекторов

Медведев получил новое назначение

Ситуацию с Навальным в Госдуме назвали провокацией Запада

Старт учебного года в России отказались переносить, образование в вузах может подорожать

ПФР выплачивал сотни миллионов рублей умершим пенсионерам

Минфин России заявил о неэффективности расходов на космос

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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