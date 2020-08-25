Минпросвещения не будет переносить начало учебного года в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Белорусская оппозиция готовится провести новые выборы — в России отказались переносить начало учебного года — Пенсионный фонд выплачивал деньги умершим пенсионерам — в Госдуме прокомментировали интоксикацию Навального — Минфин раскритиковал реализацию космической программы. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 25 августа — в обзоре URA.RU:

Тихановская планирует провести новые выборы, в республике призовут военных из запаса

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская собирается организовать в республике новые выборы. Она собирает команду, которая займется подготовкой повторного голосования.

В тоже время Минобороны Белоруссии призовет из запаса военнослужащих отдельных подразделений для проведения третьего этапа учений.

Путин уволил высокопоставленного силовика и раскритиковал действия коллекторов

Президент России Владимир Путин освободил от должности замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний Владимира Бурыкина. Причины его увольнения не раскрываются.

На встрече с главой Федеральной службой судебных приставов Дмитрием Аристовым, президент России заявил, что действия коллекторов «переходят всякие границы» и их необходимо взять под контроль.

Медведев получил новое назначение

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возглавил комиссию Совбеза по обеспечению интересов России в Арктике. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ситуацию с Навальным в Госдуме назвали провокацией Запада

Старт учебного года в России отказались переносить, образование в вузах может подорожать

В Министерстве просвещения России отказались переносить начало учебного года с 1 сентября на более позднюю дату. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства в ответ депутату Госдумы Василию Власову, который предложил начать учебный год с 1 октября.

Очное обучение в вузах будет дорожать. Такой прогноз озвучил в стриме на youtube-канале URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

ПФР выплачивал сотни миллионов рублей умершим пенсионерам

По данным Счетной палаты, Пенсионный фонд России выплатил более 377 млн рублей умершим пенсионерам. Эта ситуация возникла из-за того, что данные о смерти не сразу поступают в базу ПФР.

Также, по мнению экспертов, российские пенсионеры могли недополучить до 3 млрд рублей за два года. Однако в основном такие просчеты происходили не по вине сотрудников ПФР, а по техническим причинам.

Минфин России заявил о неэффективности расходов на космос

Деньги, которые выделяют на Федеральную космическую программу, расходуются неэффективно. Об этом заявили в пресс-службе Минфина РФ.

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