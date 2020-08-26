26 августа 2020

Банки обяжут клиентов платить за ведение валютных счетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Для валютных счетов ряд банков ввел отрицательную ставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские банки вводят комиссию за обслуживание счетов в валюте. на сайте одной из кредитных организаций поясняется, что что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в качестве антикризисной меры установил отрицательную ставку по вкладам в евро, а значит, теперь держать валюту на счетах убыточно для самих кредитных организаций.

Оо отрицательной ставке для валютных счетов уже заявили Газпромбанк, «Альфа» и банк «Санкт-Петербург», пишет газета «Известия». Газпромбанк назначил комиссию в размере 300 рублей, остальные кредитные организации будут брать с клиентов 0,1% от суммы остатка на счету, но не менее 3.5-5 тысяч евро.

Председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч считает, что ставка в еврозоне продержится на минимальном уровне еще три года, и за это время большинство российских банков введет те или иные ограничения для держателей счетов в евро. Однако россияне от вкладов в валюте не откажутся, так как это одна из немногих возможностей сохранить деньги в условиях ослабления нацвалюты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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