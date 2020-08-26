26 августа 2020

Полпред президента открыл огонь из легендарного автомата. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов посетил церемонию открытия форума «Армия-2020» в Екатеринбурге Фото: Алексей Вахрушев, URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов пострелял из легендарного оружия Великой Отечественной войны — автомата ППШ (пистолет-пулемет Шпагина). Это произошло на открытии форума «Армия-2020» в Екатеринбурге, передает с места событий корреспондент URA.RU. Полпред произвел очередь и несколько одиночных выстрелов.

Вслед за Цукановым за оружие взялись и другие уральские VIP. Кроме полпреда президента, на стрельбище побывали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, спикер свердловского заксобрания Валентина Бабушкина, региональный министр промышленности Сергей Пересторонин, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, екатеринбургский бизнесмен-меценат Андрей Симановский.

Им на выбор было представлено около 15 единиц вооружения — от современных модификации автомата Калашникова до оружия времён Второй мировой войны. Канонада продолжалось больше получаса: свердловские VIP стреляли по обычным бумажным мишеням, а также по мишеням в виде фугурок животных, например, оленей. По оценке журналиста URA.RU, в цель попадал в среднем каждый третий-четвертый выстрел.

Международный форум «Армия-2020» проходит в последнюю декаду августа в разных городах России, а его морская часть — в Азербайджане (на Каспии). В Екатеринбурге форум открылся 27 августа на полигоне «Свердловский».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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