Путин: вторая российская вакцина от COVID появится в сентябре

Владимир Путин рассказал, что новую вакцину разрабатывают в Новосибирске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая российская вакцина от коронавируса появится уже в сентябре. Работу над ней ведет новосибирский институт медицинской биотехнологи «Вектор». Об этом в ходе своего интервью ВГТРК заявил президент России Владимир Путин.

«У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Если первый препарат был предложен институтом имени Гамалеи, то над вторым препаратом работает известный институт „Вектор“», — рассказал президент. Путин подчеркнул, что он уверен: вакцина «Вектора» не будет уступать в эффективности уже созданному препарату.

По мнению главы государства, оба препарата будут самостоятельными, а не взаимодополняемыми вакцинами и будут конкурировать на рынке. По безопасности и эффективности они не будут уступать друг другу.

Ранее стало известно о том, что минторговли США приняло решение ввести санкции в отношении пяти российских НИИ. По информации «Национальной службы новостей», в санкционный список попал также Центральный научно-исследовательский институт №48 Минобороны РФ, известный как один из разработчиков первой вакцины от коронавируса.

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