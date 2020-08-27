Каждый третий житель ХМАО прошел тест на коронавирус

Лидерами по числу заболевших остаются Сургут и Нижневартовск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За все время эпидемии тестирование на коронавирус прошли 503 тысячи 598 жителей ХМАО (примерно каждый третий югорчанин). Зараженными оказались 19 тысяч 414 человек. За минувшие сутки COVID-19 нашли у 64 югорчан. Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у четырех человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 60 случаях. По четырем случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Лидерами по числу заболевших остаются крупные города региона — Сургут и Нижневартовск. Общая картина распространения коронавируса выглядит так:

Сургут — 25;

Нижневартовск — 16;

Ханты-Мансийск — 6;

Сургутский район — 4;

Нефтеюганск — 3;

Советский район — 3;

Нижневартовский район — 2;

Нягань — 2;

Покачи — 1;

Когалым — 1;

Пыть-Ях — 1.

Всего: 64 человека

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 35 пациентов тяжелое, 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 163 человека.

Ранее в ХМАО ввели самые масштабные послабления за все время карантина. Стали известны даты открытия ресторанов и кафе, власти разрешили прогулки в парках и скверах, начали работу ЗАГСы и религиозные учреждения.