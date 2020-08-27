Каждый третий житель ХМАО прошел тест на коронавирус

За все время эпидемии тестирование на коронавирус прошли 503 тысячи 598 жителей ХМАО (примерно каждый третий югорчанин). Зараженными оказались 19 тысяч 414 человек. За минувшие сутки COVID-19 нашли у 64 югорчан. Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у четырех человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 60 случаях. По четырем случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Лидерами по числу заболевших остаются крупные города региона — Сургут и Нижневартовск. Общая картина распространения коронавируса выглядит так:
- Сургут — 25;
- Нижневартовск — 16;
- Ханты-Мансийск — 6;
- Сургутский район — 4;
- Нефтеюганск — 3;
- Советский район — 3;
- Нижневартовский район — 2;
- Нягань — 2;
- Покачи — 1;
- Когалым — 1;
- Пыть-Ях — 1.
Всего: 64 человека
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 35 пациентов тяжелое, 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 163 человека.
Ранее в ХМАО ввели самые масштабные послабления за все время карантина. Стали известны даты открытия ресторанов и кафе, власти разрешили прогулки в парках и скверах, начали работу ЗАГСы и религиозные учреждения.
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