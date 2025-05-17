В Беларуси выразили готовность организовать переговоры России и Украины

Белоруссия выразила готовность организовать переговоры между Россией и Украиной во имя достижения мира, несмотря на то, что никогда не стремилась стать посредником в урегулировании конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
«Если во имя мира у наших соседей, в нашей братской Украине это будет необходимо и с этим будут согласны все стороны, — мы организуем процесс так, как не организует ни одна другая страна», — заявила Эйсмонт. Ее слова передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Белоруссии подчеркнула, что Беларусь ни в прошлом, ни сейчас не стремилась занять позицию посредника. «Это наша принципиальная позиция», — уточнила она. Эйсмонт также отметила, что вопрос мирных переговоров напрямую связан с будущим самой Белоруссии.
Ранее по инициативе главы РФ Владимира Путина в Стамбуле прошли первые за три года переговоры России и Украины. По итогу переговоров Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по схеме «1000 на 1000».
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