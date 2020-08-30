СМИ: у Навального при перелете в ФРГ была критическая температура

При госпитализации у Алексея Навального была критически низка температура тела — 34,2 градуса. Об этом заявили в фонде Cinema for Peace, организовавшем транспортировку блогера в Германию.
«После подготовки собственного медицинского отчета с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой тела в 34,2 градуса мы, наконец, получили в 22:00 по местному времени решение перевезти пациента в пятницу ночью», — отметили сотрудники пресс-службы немецкого фонда, рассказывая о транспортировке Навального [цитата РИА «Новости»].
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в омском аэропорту блогера доставили в местную больницу, где ввели в медикаментозную кому. Спустя два дня блогера в тяжелом состоянии перевезли в берлинскую клинику Charite. Блогер находится в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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