Коллективный иммунитет сформируется у россиян в ноябре Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 сентября, — 265-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 175-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, всего в мире к утру 31 августа выявили 25 626 800 (+ 239 656 за сутки) случая заражения. За время пандемии от болезни скончались 860 474 856 748 человек (+3 726), 18 104 999 (+220 039) пациента вылечились.

США продолжают оставаться государством с самой высокой заболеваемостью коронавирусом. В стране зарегистрировано 6 211 682 случаев заражения. На втором месте остается Бразилия, где болеют 3 910 901 человек. Ненамного от Бразилии отстает Индия, в которой заболевших COVID насчитывается 3 687 939. Россия в этом списке на четвертом месте — 995 319 заболевших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

В Минздраве России заявили, что вакцину от коронавируса начнут поставлять большими партиями в сентябре. Сама вакцинация стартует в ноябре—декабре. В первую очередь, препараты доставят для вакцинации медицинских работников и учителей, вакцинация будет добровольной. Производителем второй в России вакцины от коронавируса станет компания «Биокад».

В ВОЗ уверены: безопасная вакцина должна соответствовать определенным критериям. Ее эффективность должна быть не менее 50%. Нежелательно, чтобы препараты с эффективностью 30% и менее получали регистрационные удостоверения. Всего в мире разрабатывают около 170 вакцин для борьбы с коронавирусом.

Коронавирус в России

Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к миллиону. За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 993 случая заражения коронавирусом. Уже пять дней подряд увеличивается суточный прирост заболевших. По информации Роспотребнадзора, уровень популяционного иммунитета превысил 20% в 11 регионах. Ученые считают, что к ноябрю за счет вакцинации коллективный иммунитет россиян достигнет 60%. Самыми стойкими к инфекции оказались дети до 13 лет.

С началом учебного года школьники становятся самой опасной группой среди населения. Они могут стать переносчиками COVID и заразить вирусом пожилых членов семьи. В связи с этим Роспотребнадзор не исключает введение в стране дистанционного обучения. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, ведомству придется принять меры. В Госдуме предложили уже сейчас чередовать традиционное обучение с дистанционным. Депутат Гаджимет Сафаралиев считает, что это поможет снизить количество заболевших учеников.

Недостоверная информация о том, что с 20 сентября россиян ждет вторая волна карантина привела к снижению продаж зимних туров. Спрос на них после появления данной даты упал практически до нуля. При этом в Роспотребнадзоре не исключили вторую волну COVID и призвали готовиться к «самым разным вариантам».

Коронавирус в мире

ВОЗ предупредила о катастрофе в случае бесконтрольной отмены карантинных мер. Если страны настроены открыться, они должны серьезно относиться к подавлению передачи вируса и спасению жизней, отметили в организации. Шведскую стратегию борьбы с COVID- 19 назвали примером на перспективу.

В Индонезии нашли более смертельный штамм коронавируса. Видоизмененным вирусом оказались заражены примерно 40% всех инфицированных в стране. Ученые считают, что России он не угрожает.

Международная группа ученых выявила новое последствие коронавируса для женщин и детей. Инфекция способна развить синдром такоцубо, который называется также синдромом разбитого сердца. Заболевание связано с выбросом в кровь адреналина и воспалительной реакцией на инфекцию.