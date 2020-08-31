Из-за травмы мэру Перми пришлось срочно менять график работы

Мэр Перми Дмитрий Самойлов во время тренировки травмировал ногу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мэр Перми Дмитрий Самойлов травмировал ногу — повредил голеностопный сустав. Об этом URA.RU рассказал сам Самойлов, пояснив, что в этой связи ему пришлось изменить график своей работы — исключить выезды.

«Получил характерную спортивную травму — повредил голеностоп. Врач запретил на время сильную физическую нагрузку. Тем не менее, продолжаю находиться на работе, только исключил выезды. Уверен, что скоро вернусь в форму», — рассказал URA.RU Самойлов.

Градоначальник пояснил, что травму получил во время подготовки к Пермскому международному марафону, который пройдет 5 и 6 сентября 2020 года. Он уточнил, что до этого три раза принимал в нем участие, а в этом году из-за травмы впервые не сможет выйти на дистанцию. Поэтому будет просто болельщиком.