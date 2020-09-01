В Екатеринбурге из-за коронавируса подорожало такси

Горожане считают такси более безопасным Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге выросли цены на такси. Агрегаторы услуг объяснили подорожание возросшей нагрузкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».

«Из-за ситуации с коронавирусом после снятия основных ограничений количество заказов такси превышает средний многолетний уровень. Люди предпочитают общественному транспорту более безопасные поездки на такси», — рассказал представитель компании Павел Стенников. Он добавил, что водителям сложно справляться с возросшей нагрузкой — особенно в часы пик: «Из-за этого может быть более длительным время поиска свободных водителей и подачи автомобиля».

По словам Стенникова, в июле в Екатеринбурге базовый тариф был увеличен на 10 рублей, стоимость каждого дополнительного километра пути увеличилась на 1 рубль. «Наша система отслеживает, обучается и прогнозирует по районам города периоды, когда спрос на поездки существенно превышает возможность работающих в данный момент водителей выполнять заказы. В такие периоды включается коэффициент, повышающий стоимость поездок в пределах 20%. Также на стоимость поездки могут влиять дорожная ситуация, погодные условия», — объяснил он.

В сервисе «Максим» отметили, что повышение тарифа стало вынужденной мерой, которая стимулируют выходить работать больше водителей. «Когда баланс спроса и предложения восстанавливается, коэффициент выключается. Поэтому, если есть возможность, рекомендуем пользователям планировать поездки по стандартным ценам до или после часов пик», — добавили здесь. Представитель «Яндекс. Такси» не ответил на запрос корреспондента о росте цен.