Бронзовые скульптуры установлены у здания свердловского военкомата Фото: Анна Майорова © URA.RU

Открытие скульптурного ансамбля «Преемственность поколений» состоялось в четверг, 3 сентября, в Екатеринбурге у здания военного комиссариата на Ленина, 6б. Фигуры четырех военнослужащих символизируют периоды Гражданской войны, Великой Отечественной войны, военных действий в Афганистане и операций спецподразделений на Северном Кавказе.

Франц Клинцевич и Андрей Симановский (справа) во время открытия скульптуры героя-спецназовца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Высота скульптур достигает 2,2 метра, общий вес — четыре тонны. Общая стоимость момента из бронзы составляет 14 миллионов рублей, половину средств для создания скульптурной композиции выделил владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский.

«Это — вход в военный комиссариат. Молодые люди, приходя в этот дом, будут понимать, что он принадлежит к великой стране с великой историей и великой памятью. Такие здания останутся на века, их невозможно будет никому, никогда, ни при каких обстоятельствах разрушить. Хочу сказать слова благодарности [собственнику компании „Сима-Ленд“] Андрею Симановскому за ту работу, которую он делает — хотя он и очень не любит, когда об этом говорят», — заявил на открытии скульптурной композиции член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Слева направо: ветераны спецназа Виктор Шептий, Евгений Тетерин и генерал-майор, герой Советского Союза Геннадий Зайцев, ставший прототипом одной из скульптур Фото: Анна Майорова © URA.RU

Автор композиции, скульптор Виктор Мосиелев сделал узнаваемыми персонажей скульптур. Период гражданской войны символизирует Василий Чапаев, а афганцев олицетворяет военный, похожий на основателя спецгруппы «Альфа», героя Советского Союза Геннадия Зайцева в молодости.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Я хотел бы поблагодарить владыку Кирилла, который благословил нас на данную работу, военкома Игоря Лямина, который сделал все возможное и невозможное, Андрея Симановского — без него бы не состоялось ничего. Я всегда говорю, что это государственный человек, он думает, мыслит и работает по-государственному», — заявил член общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Жить сегодня в России, за Россию — это всегда подвиг и геройство. <…> Хотел бы сказать слова благодарности тем, что сегодня помогает сделать эту живую память — великий Геннадий Зайцев, образ которого останется здесь как человека нашей уральской земли, человека-героя, с которым связаны многие подвиги людей, которые служат сегодня. Сказать слова благодарности вам, Андрей Моисеевич [Симановский], потому что когда кому-то нужна помощь, всегда рядом ваша крепкая, надежная, мужская рука», — сказал митрополит Кирилл.