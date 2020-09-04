Губернатор Куйвашев создает новую систему контроля региона

Губернатор рассчитывает получить предложения до 15 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев подписал Указ о создании проектного офиса, который займется разработкой «Центра управления регионом Свердловской области». Как следует из документа, до 15 ноября структура предоставить Правительству региона проект акта о создании Центра управления регионом.

Ответственным за направление назначен «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько. В состав проектного офиса вошли заместители губернатора Валерий Чайников и Олег Чемезов, а также директор Департамента внутренней политики Антон Третьяков.

В списке других участников проектного офиса 27 человек, в том числе глава Екатеринбурга Александр Высокинский и его коллега из Нижнего Тагила Вячеслав Пинаев, директор Департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев, директор Департамента информатизации и связи Юрий Гущин, Директор Департамента информационной политики Юлия Прыткова, директор ИАЦ Дмитрий Катаржин, первый замминистра МУГИСО Елена Николаева.

Ожидается, что в Центр управления регионом будет собирать и анализировать все обращения и жалобы жителей региона, помогая министерствам и ведомствам области оперативно реагировать на различные запросы свердловчан.