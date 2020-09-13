Антон Удальев заручился поддержкой большинства избирателей на довыборах в пермское заксобрание по округу №17 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

На пост вице-премьера правительства Пермского края претендуют как минимум трое. Об этом URA.RU сообщили несколько высокопоставленных собеседников. Должность в скором времени станет вакантной — вице-премьер Антон Удальев одержал победу на довыборах в заксобрание по округу №17.

«В числе обсуждаемых кандидатов [министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства края Андрей] Кокорев, — отметил источник, близкий к правительству региона. — Несомненный плюс Кокорева в том, что он человек из команды губернатора». Другой инсайдер не исключил, что кресло вице-премьера может достаться и. о. министра тарифного регулирования и энергетики края Елене Денисовой либо руководителю пермского госжилнадзора Александру Евсюкову.

Денисова в разговоре с URA.RU опровергла информацию о возможном назначении. В приемной Кокорева посоветовали обратиться в пресс-службу. Однако на момент написания новости в пресс-службе министерства корреспонденту не ответили. В приемной краевого госжилнадзора также никто не взял трубку. Удальев оставил без ответа отправленный ему через мессенджер запрос.

В краевой избирательной комиссии URA.RU сообщили, что кандидаты, которые победили на довыборах в заксобрание края, должны сложить полномочия в ближайшее время. «Они должны в течение 5 дней с момента получения извещения об избрании подать в окружную комиссию заявление, что у них нет никаких должностей, не совместимых со статусом депутата. То есть на этой неделе», — пояснил член крайизбиркома на постоянной основе Антон Маклаев.